В Самаре пропала 12-летняя девочка в джинсовой куртке с белым воротником

Фото группы Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области (vk.com/la_samara) Фото: из социальной сети

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области объявили о пропаже 12-летней девочки. Злата Чибирова пропала ещё 20 февраля в Самаре. Где сейчас находится юная Злата – неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные каштановые волосы, глаза карие.

Пропавшая девочка была одета в джинсовую куртку с белым меховым воротником куртка, чёрные джинсы и тёмно- коричневые кроссовки.

Если вам, что-то известно о том, где сейчас может быть Злата Чибирова, волонтёры просят сообщить инфоргам поиска по телефонам +79370734189 Татьяна или +7-909-323-39-53 Андрей.