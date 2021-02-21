Умерла бывший главред «Комсомольской правды - Самара» Елена Сергиенко

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23 февраля в Самаре состоится прощание с Еленой Сергиенко. Журналисты Самарской области помнят ее по работе в газетах «Числа», «Пульс Поволжья», «Комсомольская правда», «Теленеделя», «Аргументы недели», телекомпании «ТРК Терра».

- Елена пришла на место главного редактора, когда "КП-Самара" обновлялась, становилась более современным новостным изданием. Ее смело можно называть классным топ-менеджером, поставившим работу в самарской «Комсомолке», - вспомянет старейший сотрудник «КП-Самара» Ольга.

Елена Сергеенко возглавляла «КП-Самара» в начале 2000-х. Коллеги запомнили ее яркой, смелой и в меру строгой.

Елене было 46 лет. Проводы состоятся по адресу ул. Владимирская 43а. Вынос в 11.30.