В Самарской области пьяный водитель предъявил инспекторам ДПС поддельное удостоверение

Водитель ранее был лишен водительских прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ДПС в Ставропольском районе остановили водителя для проверки документов. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, а предъявленные им документы вызвали сомнения в подлинности.

- 34-летний житель Хабаровского края за рулем Mitsubishi Lancer находился в явном состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, экспертиза показала, что его водительское удостоверение является подделкой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что мужчина с сентября 2019 года был лишен водительских прав. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа» и по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».