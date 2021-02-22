В одной из школ Самары военные провели показательное выступление в честь Дня защитника Отечества

Военные показали мастер-класс для самарских школьников Фото: ЦВО

В Южном городе Самары накануне Дня защитника Отечества военные ЦВО устроили праздник для учащихся средней школы. Военные связисты организовали выставку боевой техники, показали мастер-класс по рукопашному бою, а военные повара накормили детей солдатской кашей.

- Каждый желающий смог посидеть внутри машин и попробовать себя в роли экипажа. После показательных выступлений учащихся приняли в ряды движения «Юнармия», - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Кульминацией праздника стало выступление военные, которые показали упражнения по рукопашному бою с оружием и без него. Солдаты выполнили элементы обезвреживанию условного противника.

На установленной полевой кухне военные повара приготовили для школьников солдатскую гречневую кашу с мясом, а также напоили гостей праздника сладким чаем.