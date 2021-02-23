Пострадали двое: под Самарой автоледи без прав протаранила сугроб

В результате аварии не обошлось без пострадавших

Под Самарой автоледи без прав протаранила сугроб. ДТП произошло рано утром в Красноярском районе на трассе «Урал» - Новосемейкино.

33-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус» двигалась в сторону Новосемейкино, но что-то пошло не так. Дама ехала слишком быстро, и в результате на перекрестке не справилась с управлением. Машину занесло, и она протаранила сугроб.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, кроме самой автоледи в больницу угодил ее 37-летний пассажир.

- Пострадавших доставили в медицинское учреждение, - пояснили правоохранители.

Полицейские выяснили, что угодившая в аварию женщина управляла автомобилем без прав. Теперь ей грозит административная ответственность и штраф.