В Самаре водители пожаловались, что эвакуаторы снова увозят автомобили посетителей филармонии

Пока водители наслаждаются музыкой, их авто уезжает на штрафстоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре водители снова пожаловались на эвакуаторы, которые увозят автомобили посетителей филармонии. Жалобу в социальных сетях оставил один из посетителей культурного учреждения, оказавшийся в очень неприятной ситуации.

- Поехал с детьми в филармонию. Выхожу после концерта на улицу, вечером, в мороз – а машины нет, забрал эвакуатор! – возмущается горожанин.

Выяснилось, что парковаться на этом участке разрешено только до девяти вечера, а концерт длился до десяти. Самарские водители возмущены, задали резонный вопрос – как же им быть в такой ситуации, и обратились к властям с просьбой изменить разрешенное время парковки рядом с филармонией.

Однако, как оказалось, в данном случае ошибку совершил эвакуатор. Как пояснили в соцсетях чиновники, при одновременном действии нескольких дорожных знаков парковаться на обеих сторонах проезжей части можно с 21 до 24 часов. Это время дается водителям для того, чтобы они могли переставить машину.

Напомним, конфликт из-за времени парковки и работы эвакуаторов около филармонии разгорается уже не в первый раз. Ранее водители уже жаловались на то, что эвакуаторы увозят автомобили посетителей, которые находятся на концерте. Власти обещали исправить ситуацию и изменить разрешенное время парковки.