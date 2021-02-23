В Самаре изменится схема движения транспорта на Московском шоссе

Схема движения транспорта на главной городской магистрали изменится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются изменить схему движения транспорта на некоторых участках Московского шоссе. Это связано с предстоящим ремонтом главной городской магистрали.

Как стало известно, изменения коснутся движения на двух кольцевых развязках – на пересечении с ул. XXII Партсъезда и ул.Авроры. В настоящее время автомобилисты могут въезжать на кольца со всех полос, а вот выезд разрешен только с крайней правой. Предполагается, что здесь будут установлены знаки «Движение по полосам», после чего у самарских автолюбителей появится возможность выезжать с кольца с двух полос, а также поворачивать направо.

Такая возможность появится во время предстоящего ремонта Московского шоссе. Напомним, сейчас минтранс ищет подрядчика для устранения дефектов покрытия. Как пояснили журналисту «КП-Самара» в ведомстве, глубина колеи на отдельных участках главной городской магистрали достигает пяти сантиметров.