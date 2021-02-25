В Самаре определили тарифы на погребение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили новые тарифы на погребение, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Указаны услуги и их стоимость, которые могут получить граждане от государства. С 1 февраля 2021 года похороны, в соответствии с постановлением, обходятся в 6 424,98 рубля. В эту сумму входит перевозка тела, предоставление гроба и всего необходимого и непосредственно погребение.

По сравнению с прошлым годом похороны подорожали, ранее погребение в мэрии оценивали в 6 124,86 рубля.