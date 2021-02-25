В Самаре из-за коммунальной аварии на два дня ограничили движение на улице Магистральной

В Зубчаниновке снова прорвало трубу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары предупредила о временном изменении движения автобусов на улице Магистральная в Самаре. Как выяснилось, на участке от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе из-за проведения ремонтных работ полностью перекрывается движение транспорта.

- В связи с аварийными работами на трубопроводе по адресу Магистральная, 9, временно ограничено движение транспорта. До 20:00 26 февраля по направлению «из города» автобусы маршрутов автобусы маршрутов № 7, 75 вместо улицы Магистральной следуют по улицам Литвинова, Мелекесской и далее по своим обычным по маршрутам. Автобусные маршруты № 27, 217, 229, 253 поедут по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной, а далее по привычным схемам, - сообщили в городской администрации.

Следует отметить, что по направлению «в город» движение будет сохраняться в обычном режиме. Жителей Самары просят с пониманием относиться к проведению аварийных работ на участке, а также заранее планировать свои маршруты.