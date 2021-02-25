Видео: в Самаре на улице Дзержинского автомобиль перевернулся на бок

Очевидцы делятся фотографиями с места ДТП в соцсетях Фото: Подслушано Самара/ВК

Утром, 25 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП, при котором автомобиль перевернулся на бок. Как рассказали корреспонденту КП-Самара в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла на парковке торгового центра «Галактика» около 10 часов утра.

- Предварительно, виновник аварии тот, кто перевернулся. Водитель легкового автомобиля не выбрал скорость, чтобы обеспечить постоянный контроль за автомобилем. Пострадавших в данном ДТП нет, - рассказали КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В социальных сетях появилось видео момента ДТП, на котором видно, что внедорожник предпринял попытку припарковаться рядом с ТЦ, однако легковой автомобиль ехал с большой скоростью, поэтому не смог вовремя остановиться и перевернулся на бок. К счастью, водитель отделался лишь ушибами, в то время как его автомобиль получил значительные повреждения.