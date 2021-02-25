Самарская губдума поддерживает малых и средних предпринимателей Самарской области

Меры социальной поддержки предпринимательства были беспрецедентными в прошлом году

В 2020 году во время пандемии многие бизнесмены понесли как финансовые, так и репутационные потери. Фракция партии «Едина Россия» в Самарской Губернской Думе выступила с инициативой поддержать самарское бизнес-сообщество. Пять законов Самарской области, которые напрямую относились к деятельности региональных предпринимателей, были приведены региональными парламентариями в соответствие с федеральными нововведениями.

Самарские предприниматели положительно оценили такие меры поддержки.

- Закон Самарской области «Об установлении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций», принятый 12 марта 2020 года, предоставил налоговые преференции для стимулирования роста производительности труда для предприятий – участников нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - отметили депутаты.

Кроме того, были введены «налоговые каникулы» на доходы для гостиниц, хостелов, туристических и экскурсионных агентств могут активировать развитие внутреннего туризма, считают многие предприниматели региона. Тем более, что на территории губернии есть и национальный парк «Самарская Лука», и исторические поселения, и музейные комплексы, развитие которых – только вопрос времени и дополнительного вложения средств.

Также был внесен закон о «нулевой ставке» для индивидуальных предпринимателей. С помощью него бизнесмены могли применить упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, что позволило существенно поддержать малый бизнес.

- Сейчас ведётся активная работа по снижению ставки УСН. Во многих регионах Российской Федерации ставка уже снижена была ещё в прошлом году. Снижение ставки необходимо, так как произошёл переход большого количества компаний из системы ЕНВД в УСН, а также снижение доходов и увеличение расходов в связи с эпидемиологическими ограничениями, - отметил региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» сторонников Партии «Единая Россия» предприниматель Роман Балтер.

Депутаты отметили, что основным положительным моментом является восстановление бизнес-структур и прежних объемов промышленного товарооборота, а также увеличение количества рабочих мест и сокращение безработицы в регионе. Ведь именно малое и среднее предпринимательство определяют постепенное повышение экономического потенциала области и последующее повышения уровня доходности бюджетов всех уровней.