Больше 91 тысячи жителей Самарской области сделали прививку от коронавируса

Дмитрий Азаров поблагодарил медиков за такое бережное отношение к общественному здоровью и уровень организации процесса вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области активно проходит прививочная кампания от коронавируса. По данным правительства региона, вакцинацию прошли более 91 тысячи жителей, а 21 591 человек прошли оба этапа вакцинации. На днях в регион поступит еще 9400 доз вакцины ГамКовидВак.

- Желающих привиться очень много: люди записываются как через нашу регистратуру, так и через портал Госуслуг. Недавно поступила очередная партия вакцины и мы активно ее реализуем, заранее обзванивая пациентов. За один день прививаем от 50 до 100 человек, - рассказала врач-инфекционист одной из самарских больниц.

Жители Самары и области могут сделать прививку не только в будние дни, но и в выходные и праздники. На сегодняшний день вакцинация проводится в 142 прививочных пунктах, которые открыты на базе 63 медицинских учреждений региона.

Следует отметить, что после прививки врачи контролируют состояние пациента после вакцинации. Медики отмечают, что после процедуры у некоторых может незначительно подняться температура и болеть голова, других осложнений врачи не наблюдают.