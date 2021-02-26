Пенсионеры пока посидят дома. Пока не привьются

Все действующие ограничения из-за коронавируса в Самарской области продлили до 14 марта. Это означает, что еще минимум две недели с небольшим будут действовать самоизоляция для жителей старше 65 лет, а также запрет на нахождение подростков в торговых центрах. Также все это время в регионе остается в силе масочный режим.

Главный санитарный врач региона пока считает невозможным снятие ограничений. В то же время - во многом благодаря и вакцинации - ситуация становится проще. Например, в клиниках медуниверситета закрылся ковидный госпиталь, также в строй возвращают и другие подразделения больниц. Здесь приступят к профосмотрам, плановым приемам - жизнь постепенно будет налаживаться.

Сегодня в регионе активно продолжается вакцинация. Первую дозу уже получили более 91 тысячи человек. Около 22 тысяч человек прошли два этапа вакцинации.

Напомним, что остальные ограничения в регионе в целом сняты. Впрочем, аз общественными помещениями пристально следят. Например, в ресторанах и в ТЦ обязательно нужно носить маски. Также важным является соблюдение социальной дистанции.