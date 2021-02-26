Отключение тепла в Куйбышевском районе Самары: к утру 26 февраля отопления нет в 9 домах

Людям пришлось померзнуть этой ночью

В Самаре в Куйбышевском районе все еще остаются без отопления девять многоквартирных домов. Это информация на утро 26 февраля 2021 года. Напомним, что 25 февраля здесь случилась коммуальная авария - прорвало трубу теплопровода, принадлежащего "Инженерным сетям". Без отопления остались 25 домов. Были развернуты восстановительные работы, штаб возглавил заместитель мэра Владимир Василенко.

- В течение дня выполнены работы по замене задвижки в теплокамере и порядка 4 метров трубы теплоснабжения. В 17.00 начали заполнять систему теплоснабжения. В 17.10 произошел очередной порыв, в связи с чем подключение пришлось остановить. Труба значительно изношена, - рассказали последние новости в администрации.

Всю ночь велись работы по восстановлению. К 9.00 утра отопление вернули в 16 домов, еще в девять домов тепло должно прийти к 12.00. За проживающими в домах инвалидами и пожилыми людьми особенно следят социальные работники.

UPD

На 9:30 отключено отопление по 6-ти адресам : Ново-Молодежный 3,9; Бакинская,18; Долотный ,7; Красный Кряжок, 76; Трубная, 4.