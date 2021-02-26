В Самаре вернулись к идее построить канатную дорогу через Волгу в Рождествено

Канатная дорога дешевле и экологичнее других видов транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре вернулись к идее построить канатную дорогу через Волгу от Ладьи до Рождествено. С такой идеей выступил частный инвестор – компания «Пома» во время визита делегации Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарскую область.

Как стало известно, инвестор предложил заключить концессионное соглашение о строительстве канатной дороги протяженностью 5,3 километра.

- Дорога пройдет от набережной у «Ладьи» до села Рождествено, - рассказали журналисту «КП-Самара» в пресс-службе компании «Пома». – Всего предполагается построить три опоры – одну около набережной, вторую – в русле реки, и третью – на острове Рождественский. Реализация проекта может занять около полутора лет.

У компании уже есть опыт подобного строительства – например, канатной дороги через Волгу в Нижнем Новгороде.

- Канатная дорога – привлекательный проект с точки зрения инвестиций, - пояснили в компании. - По сравнению с другими видами транспорта и строительства канатная дорога дешевле, экологичнее, не требует масштабных работ по планировке территории, расчистке земель. В Нижнем Новгороде аналогичный инвестпроект окупил себя за три года.

Сейчас в регионе сформирована рабочая группа из представителей профильных министерств и ведомств. Ее задача - проработать варианты размещения станций и опор канатной дороги через Волгу. При этом власти обещают учесть не только технические моменты, но и мнение жителей города.