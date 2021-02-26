"Плывем по Алма-Атинской": улица в Самаре оказалась затоплена из-за порыва трубы

Улицу Алма-Атинскую в Самаре затопило. Фото - скриншот

В Самаре целая улица оказалась затоплена из-за порыва трубы. Пользователи выложили видео, на котором автомобили едут буквально в реке на улице Алма-Атинской. "По Алма-Атинке столько воды! Ужас! Плывем! По некоторым машинам даже фары не видно!" - говорит один из водителей.

По данным "РКС-Самара", оказалась повреждена труба диаметром 200 мм. С 7 утра там работают специалисты. Хотя затопило улицу Алма-Атинскую, порвавшаяся труба находится на Ташкентской.

Без холодной воды остаются 7 домов на Ташкентской и несколько домов на проспекте Карла Маркса. Около Ташкентской, 93 находится бойлер, где можно набрать воды.

Кроме того, в Куйбышевском районе все еще остаются без отопления несколько домов.