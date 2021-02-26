Парк Дружбы народов в Самаре готовится к открытию в этом году

Парк каждый день должен работать на укрепление дружбы и сохранение традиций народов, на просвещение и развлечение людей Фото: Архив "КП"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к открытию этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» в Куйбышевском районе Самары. На совещании присутствовали председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев и его заместитель Любовь Колесникова, глава Самары Елена Лапушкина и представители регионального Правительства.

- Необходимо сконцентрировать усилия, чтобы уже в этом году проект был реализован. Очень надеюсь, что наш региональный праздник Дружбы народов мы отметим уже на территории парка, - обратился Дмитрий Азаров к председателю Союза народов Самарской области.

Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» создается по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области». Помимо национальных подворий, в Парке разместятся национальная библиотека, ремесленные мастерские, интерактивные площадки. Для жителей и гостей Самарской области в Парке дружбы народов будут проходить экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, конференции, национальные свадьбы, межнациональные праздники и фестивали. Изюминкой парка станет русский дом с настоящим подворьем. Гости парка смогут научиться ухаживать за животными и кормить их.

Губернатор Дмитрий Азаров предложил продумать, как включить современные интерактивные технологии в комплекс. Кроме того, глава региона поручил детально прописать программу, чтобы Парк работал ежедневно, а не только в праздники.

В конце совещания Дмитрий Азаров поставил задачу установить постоянный контроль за сроком и качеством выполнения работ, чтобы завершить знаковый проект в планируемые сроки, то есть уже в этом году.