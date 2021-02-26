Во время футбольных матчей на стадионе «Самара Арена» трамваи будут ходить по специальному режиму

Сейчас трамваи на стадион ходят только по выходным до 15:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители задались вопросом, как организовано движение трамваев на стадион «Самара Арена». Этот вопрос самарцы задали представителям департамента транспорта.

- Что у нас с трамваями до «Арены»? Почему они не ходят, рельсы даже не видны, занесены снегом, - пишет житель Самары Сергей в твиттере.

В департаменте транспорта ответили, что из-за низкого пассажиропотока маршруты трамваев №11 и 12, которые ходят до стадиона, работают только по выходным дням до 15:00.

Тогда жители Самары поинтересовались, как будет организована доставка болельщиков в день проведения домашнего матча «Крыльев Советов», который состоится на самарском стадионе 6 марта в 15:00.

- В том случае, если матч состоится, доставка болельщиков на матч и по окончанию игры будет организована по специальному режиму, - ответили представители дептранса.

Чиновники отметили, что во время прошлых матчей перевозки были организованы по такому же специализированному графику. Напомним, что трамвай №11 ходит от автостанции «Аврора», а трамвай №12 из Юнгородка.