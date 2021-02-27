В Самарской области капризный лось просил у людей пирожные и отказывался от яблок

Лосенок удивил, но не напугал местных жителей Фото: скриншот

В социальных сетях появилось милое видео из села Бахилово, расположенного в Ставропольском районе Самарской области. Там люди запечатлели на камеру лосенка, который, вероятно, прибежал из находящегося рядом Жигулевского заповедника.

- Возле магазина о подбегал к покупателям и просил сладости. Его угощали пирожными, конфетами. А вот от яблок лосенок отказывался, видно тяжело их ему есть целиком, - поделился с корреспондентом "КП-Самара" местный житель Иван.

Очевидцы не исключают, что животное вышло за кормом из-за аномальных морозов, пришедших в регион в последние дни. Отметим, что никакой агрессии и пугливости зверь не проявлял, сельчане также отнеслись к нему по-доброму.