В социальных сетях сообщили о треснувшей колонне в самарском аэропорту Курумоч

В аэропорту проводятся ремонтные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 февраля в социальных сетях появилась тревожная информация. Один из пользователей твиттера сообщил, что в самарском аэропорту Курумоч треснула колонна под эскалатором, третий этаж закрыт, а крыша вот-вот рухнет.

- На первом этаже аэровокзала проводятся ремонтные работы. Проход в зону предполетного досмотра временно осуществляется по лестнице и на лифтах, находящихся возле стойки регистрации №1, а также и на лифтах, находящихся за стойкой информации, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе Курумоча.

Как стало известно журналистам "Комсомолки", работы никак не касаются крыши. Никакой угрозы обрушения нет. Третий этаж открыт, оттуда осуществляется посадка пассажиров. Представители аэропорта извиняются за неудобства и обещают, что в скором времени все заработает в обычном режиме.