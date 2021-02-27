В Самарской области на пожаре в жилом доме погибла 42-летняя женщина

На месте происшествия работали пожарные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 27 февраля, в Самарской области произошло ЧП. Примерно в 5 утра в МЧС поступила информация о том, что на улице Никонова, 23 в Тольятти происходит пожар.

- Горели домашние вещи на площади 8 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека, возгорание ликвидировали в 5:38, - сообщает пресс-служба ведомства.

По словам спасателей, не обошлось без жертв. На пожаре погибла 42-летняя женщина. Спасти из огня пожарные смогли мужчину, которому 56 лет. Добавим, что проводилась эвакуация - из здания вывели 12 человек.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Причину возгорания и ущерб от него устанавливают эксперты.