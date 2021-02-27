В историческом центре Самары на пожаре пострадала женщина

На месте происшествия работали пожарные

Сегодня днем, 27 февраля, в областной столице произошел серьезный пожар. Примерно в 13:48 на улице Куйбышева,15 в частном доме загорелся цокольный этаж. Огонь охватил 30 квадратных метров.

- На пожаре пострадала женщина 1937 года рождения. По предварительной версии, она отравилась продуктами горения, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия работали 25 человек и 6 единиц специальной техники. В 15:27 пламя было ликвидирована. Причины пожара и ущерб от него сейчас устанавливают специалисты.