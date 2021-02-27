Дмитрий Азаров назвал "позорной" уборку улиц в Самаре и объявил "Воскресник"

Не все дворы и улицы в Самаре убирают от снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров в своем Instagram раскритиковал уборку улиц в областной столице. В частности он недоволен содержанием дворов, тротуаров и проезжих частей в Ленинском и Самарском районах. По ним губернатор прогулялся после работы в субботу, 27 февраля.

- Колоссальные деньги выделяем на возведение капитальных объектов, в том числе на ремонт дорог. А содержание общественных пространств никуда не годится. Просто позор! Давно не видел город в такой ситуации, удручающе! Выделяем громадные деньги, но результатов никаких! - заявил глава региона.

Азаров на 28 февраля объявил "Воскресник" и дал указания жилищной инспекции и всем уполномоченным организациям проверить, как город приводят в порядок, как ответственные лица справляются с этой задачей. Сегодня губернатор не увидел ни одной единицы техники на улицах Самары. Отчет о проделанной работе и положительных результатов он ждет уже в понедельник.