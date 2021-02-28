На трассе в Самарской области легковушка протаранила трактор

В аварии пострадала 36-летняя женщина Фото: ГУ МВД России по Самарской области

27 февраля в Кошкинском районе Самарской области на трассе столкнулись Chevrolet Lacetti Klan и трактор, который должен был чистить дорогу от снега.

По данным областной полиции, ДТП произошло на 30,9 км автодороги "Борма – Кошки - Погрузная" и виновата в аварии водитель иномарки

- По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение с коммунально-уборочной машиной МК-У1, - говорят в ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии пострадала 36-летняя женщина, которая ехала в легковушке в качестве пассажира, ее госпитализировали в ближайшую больницу.

В полиции говорят, что оба водителя на момент аварии были трезвы По факту ДТП назначена проверка, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении административного производства или уголовного дела.