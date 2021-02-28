Двое детей пострадали в Тольятти при ДТП у пейнтбольного клуба

Столкнулись иномарка и "Веста" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 27 февраля в Тольятти у пейнтбольного клуба на Лесопарковом шоссе столкнулись Kia Rio и "Лада Веста". Протоколы составили на обоих водителей, хотя, по предварительным данным, в столкновении была виновата женщина, сидевшая за рулем иномарки:

- Она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, - уточнили в облМВД.

Авария произошла во время снегопада, водитель "Весты" слишком поздно заметил иномарку. Внутри его автомобиля в это время находились двое детей: 8-летний мальчик и 6-летняя девочка, обоим потребовалась помощь врачей.

- В отношении водителя "Весты" собран административный материал за нарушение правил перевозки детей, - говорят в полиции региона.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области зафиксировано 7 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 9 человек. К счастью, обошлось без погибших.