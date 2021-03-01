В Ашане в Самаре закупаются продуктами персонажи с другой планеты

Инопланетяне спокойно делали покупки в гипермаркете Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Необычных покупателей встретил журналист «КП-Самара» в одном из гипермаркетов в Самаре. Молодые люди в светодиодных костюмах пришельцев делали покупки, не обращая внимания на ошарашенных покупателей.

- Интересно, кто это? Это похоже на компьютерную игру или какой-то фантастический фильм, - шепчутся любопытные самарцы.

Один из пришельцев похож на Хищника из одноименного фантастического фильма. Американский боевик, снятый Джоном Мактирнаном, был выпущен в прокат в 1987 году. Фильм «Хищник» получил Оскар в номинации за лучшие визуальные эффекты.

Что касается второго персонажа, журналист «КП-Самара» не может утверждать точно, из какого фильма или игры «рогатый» герой. Обычно, шлемы с рогами носили викинги, так что вполне возможно, что костюм самарца является отсылкой к средневековью.