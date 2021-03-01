Легендарный фестиваль в этом году проводиться не будет из-за коронавируса Фото: Архив "КП"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с самарцами в социальной сети Clubhouse. Глава региона рассказал, как будет складываться в дальнейшем судьба широкомасштабного фестиваля «Рок над Волгой» в Самарской области.

- От самой идеи фестиваля мы не будем отказываться, но из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в этом году фестиваля не будет, - сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, фестиваль «Рок над Волгой» планируется возобновить в 2022 году, но только с условием, что коронавирус отступит и уйдет в прошлое.

Напомним, фестиваль «Рок над Волгой» проводился в Самаре с 2009 года. За это время самарскую землю посетили многие мировые звезды и известные российские рок-группы. Однако после скандального выступления немецкой рок-группы Rammstein проведение фестиваля в регионе приостановили. В прошлом году фестиваль решили возродить. Он должен был пройти на стадионе «Самара Арена», но из-за пандемии коронавируса выступления рок-групп прошли в онлайн-формате.