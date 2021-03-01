В Самаре медсестра туберкулезной больницы торговала марихуаной, чтобы прокормить семью

В ожидании приговора она сейчас зарабатывает деньги в ковидном госпитале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина К. в туберкулезной больнице ФСИН работала с 2014 года. В сентябре 2020-го в процедурном кабинете один из осужденных попросил принести ему марихуану. За услугу пообещал 1000 рублей. Наркотик даже искать не надо было - «свой» человек в заранее оговоренном месте передал бы ей то, что нужно.

- Она - единственный кормилец в семье, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. - Дочь болеет тяжелой формой диабета, также им нужно растить внучку. Денег вечно не хватало.

Поэтому Екатерина на «сделку» согласилась, 10 сентября в условном месте забрала маленький сверток фольги и положила его во внутренний карман своей сумочки.

На следующее утро, едва женщина пришла на работу, ее встретили сотрудники подразделения собственной безопасности ФСИН. Экспертиза показала, что при себе у медсестры было 1,8 гр марихуаны. Женщину уволили и возбудили в отношении нее уголовное дело, недавно его направили в суд.

По словам старшего помощника прокурора Красноглинского района Самары Яны Вахрамовой, женщине вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков, сейчас дело на стадии судебного следствия.

Екатерине грозит реальное лишение свободы. В ожидании приговора она сейчас зарабатывает деньги в ковидном госпитале.