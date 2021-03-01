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В Сызрани изъяли «паленый» коньяк Hennessy на 6,6 млн рублей

Производство организовал уроженец Крымской области
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Задержан один подозреваемый, полиция пытается установить личности его сообщников

Задержан один подозреваемый, полиция пытается установить личности его сообщников

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Hennessy сызранского розлива недавно изъяли полицейские. Насколько напиток безвреден для здоровья потребителей, сейчас разбираются эксперты, а стражи порядка тем временем пытаются выяснить, кто, как и при каких обстоятельствах организовал производство контрафакта.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, в качестве подозреваемого был задержан Владимир Б. – уроженец Крымской области, ныне счастливый житель Сызранского района.

Летом прошлого года Владимиру удалось оптом закупить сотни бутылок, визуально похожих на те, в которых продается настоящий Hennessy ХО, соответствующие этикетки на таре также были. Все, что оставалось сделать – это залить в бутылки жидкость, хотя бы отдаленно напоминающую коньяк цветом и запахом.

- Уголовное дело уже возбудили по ч.3 ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров группой лиц по предварительному сговору», - говорят свои источники «КП-Самара». – Потерпевшим по делу признана компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» в лице ее представителя в России - ООО «ТКМ». Ущерб оценивается в 6,6 млн рублей.

Подозреваемый Владимир уже имеет судимость, но как ему в одиночку удалось провернуть такую аферу – большой вопрос. В полиции предполагают, что у него были более опытные «друзья», их личности сейчас как раз и пытаются установить оперативники.

Криминал