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Появилось видео пожара в исторической части Самары

На улице Самарской горит двухэтажный дом
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Около 100 пожарных выехали на возгорание в исторической части Самары

Около 100 пожарных выехали на возгорание в исторической части Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео пожара на улице Самарской. Там горит двухэтажный дом неподалеку от отеля "Лотте".

Пожар произошел в Самаре в понедельник, 1 марта. Сообщение о пожаре поступило в 17:26. Около 100 пожарных тушат огонь в жилом доме. Очевидцы рассказывают, что на улице очень много пожарной техники. Из дома спасли женщину.

Дом горит на площади в 300 кв. метров. Об опасности распространения огня пока не сообщается. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Ранее на пожаре в Самарской области погиб пожилой мужчина.

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