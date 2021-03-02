В Самарской области в метель произошло крушение автопоезда

Из-за сложных погодных условий дальнобойщик на автопоезде не справился с управлением

В феврале текущего года в Волжском районе Самарской области произошло крушение автопоезда. Самарские инспекторы ДПС больше трех часов оказывали помощь дальнобойщику, который на большегрузе съехал в кювет.

- Экипаж ДПС на маршруте патрулирования трассы регионального значения заметили большегруз с прицепом, который находился в кювете. Рядом с автопоездом стоял взволнованный мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам дальнобойщика, следуя по трассе в сильную метель с порывами бокового ветра, он не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Полицейские предложили свою помощь и вызвали к месту крушения грузовой эвакуатор.

- На протяжении трех часов, пока большегруз вызволяли из снежного плена, инспекторы ДПС регулировали движение транспортных средств на участке, чтобы избежать ДТП, - рассказали в региональном МВД.

В результате своевременно оказанной помощи, водитель и его груз не пострадали. Дальнобойщик поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.