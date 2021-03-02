Суд постановил взыскать с "Ашана" сотни тысяч евро за аренду в "Космопорте"

Суд постановил взыскать задолженность с "Ашана" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску компании "Виктор и Ко" к "Ашану". Самарская компания требовала оплатить задолженность по аренде в торговом центре "Космопорт" в Самаре за 4 квартал 2020 года.

"Виктор и Ко" требовал взыскать 724,7 тыс. долларов, а также 34,7 тыс. долларов неустойки. Истец также просит взыскать пени.

Как говорится в материалах дела, в 2008-м году "Виктор и Ко" и "Ашан" заключили договор об аренде помещения общей площадью 20,2 тыс. кв. метров на 17 лет.

Суд в итоге постановил взыскать с "Ашана" задолженность в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, неустойку, а также 200 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Сообщается, что решение может быть обжаловано в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.