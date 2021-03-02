В Самаре начали расследование по поставке оборудования в больницы по нацпроекту здравоохранение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленных руководителей в областном минздраве, а также в ряде компаний и больниц, которые работали над реализацией национального проекта в сфере здравоохранения. Их подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе планировалось создать единую цифровую систему. Предполагалось, что будет организован обмен информацией между 116-ю медицинскими организациями по защищенным каналам. Были выделены деньги на закупку оборудования, администратором регионального проекта назначили заместителя министра здравоохранения региона.

Как отмечают следователи, в медучреждения часть оборудования до сих пор не поступило. При этом создавались условия для приемки фактически невыполненных работ. Выявлено два эпизода, когда работы принимались, но оборудование в медучреждения не поставлялось, и его там нет до сих пор. Оборудование по данным эпизодам должны были поставить на общую сумму в 88 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, на рабочих местах и по месту жительства подозреваемых проводят обыски.

Дело возбуждено в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области, заместителя директора ГКУ СО "Самарафармация", заместителя директора Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра и руководителя контрактной службы больницы Середавина.