Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Серьезная авария произошла на трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области на трассе М-5 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Авария произошла между Самарой и Тольятти на 993-м км по направлению в автоград. Как рассказали в полиции, автомобиль ВАЗ-2114 развернуло, он встал поперек дороги и столкнулся с кроссовером "Форд". После удара автомобили продолжили движение, столкнувшись еще с двумя легковушками.

Из-за аварии образовался затор, движение полностью восстановить удалось спустя два часа после столкновения.

За медицинской помощью никто не обратился. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что между Тольятти и Сызранью фуры перегородили дорогу после ДТП.