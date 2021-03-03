В Самаре «КамАЗ» снес газовую трубу

Грузовик снес газопровод в Самаре. Фото - группа "ЧП Самара Тольятти"

В Самаре грузовик «КамАЗ» снес газовую трубу в Железнодорожном районе. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла во вторник, 2 марта. В 15:30 «КамАЗ» ехал по улице Неверова в поселке Шмидта, и в районе железнодорожного переезда врезался сначала в световую опору, а затем снес газовую трубу.

По факту случившегося в полиции проводится проверка. В результате аварии никто не пострадал.

Во вторник в Самарской области также произошло два крупных ДТП на загородных трассах. В одном месте на М-5 фуры перекрыли дорогу, в другом столкнулись четыре машины.