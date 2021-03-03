В Самаре таксист снял с карты клиента почти 150 тыс. рублей

Полицейские нашли таксиста, который снял с карты клиента почти 150 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить таксиста, который снял с карты клиента 145 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, таксист нашел на заднем сиденье машины телефон, в чехле которого была банковская карта. С помощью знакомого, которому он заплатил 1 тыс. рублей "за услуги", таксист снял с карты 100 тыс. рублей. А затем обратился к случайной прохожей, под различными предлогами с ее помощью сняв с карты еще 45 тыс. рублей.

Когда владелец карты заметил, что со счета исчезли деньги, то обратился в полицию. В отношении таксиста возбудили уголовное дело, как выяснилось, раньше его уже судили за незаконный оборот наркотиков.