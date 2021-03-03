Обложил труп вещами и поджег: что рассказал следователям подозреваемый в убийстве из Самары

Подозреваемый сейчас злоупотребляет алкоголем, нигде не работает, ночует, где придется Фото: Соцсети

30 человек эвакуировали в минувшие выходные из девятиэтажки в поселке Управленческом. Посреди ночи загорелась квартира на последнем этаже, попасть внутрь никак не удавалось. Огонь распространился по площади в 30 метров, потушили его лишь к утру. Внутри обнаружили труп хозяина квартиры – 45-летнего Виталия К.

Эксперты, осмотрев тело, сразу сказали: мужчина умер не от пожара, а от ножевых ранений, ищите убийцу.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей, выяснили, что представлял из себя Виталий, как жил, с кем общался. И буквально за несколько часов смогли выйти на след подозреваемого.

Сергею Р. 32 года, он злоупотребляет спиртным, постоянного места жительства, работы и семьи у парня нет.

- В тот вечер они распивали спиртное, Сергей и Виталий поругались, первый повалил второго на пол, потом схватил острый предмет, предположительно – кухонный нож – и нанес хозяину дома несколько ударов, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Когда Сергея задержали, он не отрицал вины.

- Да это сделал я, а когда понял, что он мертв, подумал, что нужно замести следы, - рассказывал операм, а позже – суду Сергей. – Я достал из шкафов какие-то вещи, обложил ими тело и поджег спичками. Потом сбежал.

28 февраля в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство», следователи просили суд арестовать подозреваемого, прокуратура Красноглинского района это ходатайство поддержала. Суд согласился, что Сергея опасно оставлять на свободе и отправил его в СИЗО на 2 месяца.