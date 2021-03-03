В администрации Красноярского района прокомментировали выделение участков многодетным семьям у аэропорта

Многодетные борются за свои права Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В администрации Красноярского района Самарской области прокомментировали выделение участков многодетным семьям на приаэродромной территории аэропорта «Курумоч». В администрации заявили, что на момент размежевания земли и постановки на учет никаких обременений зарегистрировано не было.

В поселке Кириллинский Красноярского района почти шесть сотен семей стали заложниками непростой ситуации. Выделенная под строительство земля около аэропорта Курумоч попала в границы установленной Росавиацией приаэродромной территории, и возведение жилья здесь стало невозможным – попытки людей зарегистрировать право собственности в Росреестре натолкнулись на приостановку сделки. Как объяснили в районной администрации, границы «запретной зоны» Росавиация установила в мае 2020 года, а земельные участки были размежеваны и выделены людям раньше.

- В период с 2016 по 2019 гг на кадастровый учет поставили 693 земельных участка для многодетных семей в селе Колодинка и поселке Кириллинский, В седьмую подзону прриаэродромной территории (с самыми жесткими ограничениями – Прим.Ред.) попали 589 земельных участков многодетных семей, - говорится в официальном ответе на запрос журналиста «КП-Самара» за подписью главы Красноярского района Михаила Белоусова.

В администрации пояснили – формирование земельных участков в поселке Кириллинский проходило в соответствии с разработанными и утвержденными на публичных слушаниях проектами планировки и межевания территории. Все было сделано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

- На момент предоставления земельных участков многодетным семьям в поселке Кириллинский в Едином государственном реестре недвижимости какие-либо ограничения (обременения) в части приаэродромных территорий отсутствовали, право собственности на земельные участки было зарегистрировано без обременений, - подчеркнули в администрации района.

Напомним, аналогичные ситуации сложились и в других регионах России. Сейчас на федеральном уровне разработан законопроект, который должен разрешить строительство жилья на приаэродромных территориях. Государственная дума должна принять этот закон уже в весеннюю сессию.