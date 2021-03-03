Хозяйка ритуального агентства открыла секреты организации похорон в Самаре

Хозяйка ритуального бюро поделилась секретами, как не попасться на уловки "черных агентов" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодая жительница Самары Екатерина владеет своим собственным ритуальным агентством. За время существования нетрадиционного для девушки бизнеса, Екатерина столкнулась со многими трудностями, но сила духа не дала запугать разными «страшилками» и криминальными слухами.

Екатерина рассказала, как недобросовестные конкуренты пытаются наживиться на неутешных родственниках покойных. По словам хозяйки ритуального бюро, сразу после смерти близкого человека на пороге может появиться «чёрный агент», который умело пользуется шоковым состоянием при потере родного человека и пытается выманить как можно больше денег.

- Именно «черный агент» будет навязывать свои услуги по цене в 3 раза дороже рыночных. И если вы сразу не можете найти сумму в 100 тысяч рублей, то агент сразу на месте предлагают подписать договор на рассрочку или кредит. Вы хороните близкого человека и ещё свои сбережения, - говорит Екатерина.

Кроме того, по словам самарчанки, может возникнуть такая ситуация, что «чёрный агент» забирает у вас деньги и бросает на произвол судьбы, не контролируя траурную процессию. В следствие происходят некоторые накладки в организации, а вопросы задать некому.

- Был реальный случай в Самаре, когда агент не стал контролировать похороны. Тогда 120 человек пришли в прощальный зал и не узнали своего родственника в гробу, потому что просто оказались на чужих похоронах. Вот что бывает, когда за дело берется бессовестный и безответственный «черный агент», - говорит Екатерина.

Чтобы не нарваться на таких агентов и проводить своего близкого в последний путь достойно, Екатерина советует обращаться только в проверенные ритуальные агентства. Безопасной сделка будет считаться тогда, когда с вами подпишут договор, выдадут кассовый чек и будут сопровождать траурную процессию на всех этапах.