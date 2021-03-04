В Самарском университете закупят мороженого на 200 тыс. рублей

В Самарском университете купят мороженого на 200 тыс. рублей

В Самарский национальный исследовательский университет им. Королева поставят мороженого на 200 тыс. рублей.

Сейчас комиссия определяет поставщика. Мороженое нужно будет поставлять в санаторий-профилакторий вуза, в комбинаты питания, на турбазу и в общежитие Самарского университета.

Поставки будут осуществляться с момента заключения договора до конца текущего года. В документах к закупке сказано, что в университете хотят получать вафельные стаканчики, эскимо, пломбиры, рожки, трубочки-лакомки, фруктовый лед и другие виды мороженого.