В Самаре рецидивист украл отбойный молоток

Росгвардейцы задержали самарца, который украл отбойный молоток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали подозреваемого в краже отбойного молотка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

О пропаже инструмента со строительной площадки в Самарском районе сообщил заместитель директора организации, работающей там. Он рассказал, что кто-то взломал замок на двери строительного вагончика и похитил отбойный молоток. При этом замдиректора дал описание вора.

Росгвардейцы на прилегающей нашли подходящего под описание мужчину, которым оказался неоднократно судимый в прошлом 41-летний самарец. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.

Теперь мужчине предстоит вновь ответить по уголовному обвинению, ему грозит до пяти лет лишения свободы.