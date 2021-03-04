В Тольяттинской филармонии появились новые гусли

В Тольяттинской филармонии будут использовать новые гусли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Русском оркестре Тольяттинской филармонии приятное пополнение. Там появились новые концертные гусли, которых музыкантам так не хватало. Инструмент удалось получить благодаря сотрудничеству с ПАО "ТОАЗ" - одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в стране.

Гусли сделали на производственном комбинате музыкальных инструментов фонда П.И. Чайковского – единственном в России предприятии по производству щипковых музыкальных инструментов индивидуального изготовления. Теперь их будут использовать как в концертах оркестра, так и в камерных программах.

Новые гусли будут использоваться в концертах Русского оркестра и в камерных программах.

– Надеемся, что эти гусли позволят коллективу и его программам выйти на новый уровень, а учащихся музыкальных учебных заведений города будет стимулировать освоить этот необычный инструмент. Это будет способствовать возрождению древней русской музыкальной культуры, лучшему пониманию наших традиций, – поделилась заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Отметим, что ТОАЗ давно поддерживает местную филармонию. Компания неоднократно оказывала помощь городскому дому музыки в реализации различных проектов, в том числе в обновлении инструментального фонда.

В рамках партнерства с 17 февраля в Тольяттинской филармонии демонстрируются лучшие работы участников конкурса "Химия в красках", который был организован ПАО "ТОАЗ" по случаю 40-летнего юбилея компании.