В Самарской области на пожаре погиб мужчина

Ночью в Похвистневском районе тушили пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе в поселке Чеклинка ночью на четверг, 4 марта, произошел пожар в частном доме. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:05. На место прибыли 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Горел дом на площади в 40 кв. метров. Справиться с огнем удалось в 5:05.

На месте пожара был обнаружен погибший – 45-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Самаре в историческом центре города произошел крупный пожар неподалеку от отеля «Лотте».