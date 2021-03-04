В деле тольяттинца, который снимал откровенные видео с дочерью соседа, появился новый эпизод

Расследование дела Евгения продолжается Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители продолжают разбираться в уголовном деле 40-летнего Евгения Г. из Тольятти. Его обвиняют в целой серии преступлений сексуального характера. Потерпевшая - 8-летняя дочь соседа. На днях в деле появился еще один эпизод.

- Установлено, что в августе 2017 года, подозреваемый в дневное время заманил ребенка в свою квартиру. Он трогал пятилетнюю на тот момент девочку за половые органы, занимался самоудовлетворением, проводил видео и фото съемку, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что мужчину задержали в декабре 2020 года. Он дал признательные показания. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств станет известно и о других преступлениях Евгения.