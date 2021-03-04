В Самаре на Ново-Садовой столкнулись четыре внедорожника, есть пострадавшие

Видео с места ДТП появились в соцсетях Фото: скриншот с видео/ instagram.com/samara.dtp.official

В Самаре рядом с КРЦ «Звезда» столкнулись четыре дорогих внедорожника. Как рассказали корреспонденту КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в результате столкновения пострадали два человека.

- На улице Ново-Садовая, 106 произошло попутное столкновение четырех автомобилей. Пострадали двое взрослых, которые находились в «невиновном» автомобиле. Пострадавших госпитализировали в больницу, - сообщают полицейские.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что столкнулись кроссоверы и внедорожники, а во главе «паровозика» черный Toyota Land Cruiser. Вероятно, он и является виновником аварии.