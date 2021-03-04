Самарские врачи по кусочкам «собрали» веки жителя Тольятти, который попытался на ходу остановить снегоход

Тольяттинец чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию по месту жительства Фото: ГБУЗ Сокоб им. Т. И. Ерошевского

Житель города Тольятти был экстренно доставлен в глазную больницу Ерошевского в Самаре с разрывами век. Как выяснилось, мужчина на ходу упал со снегохода, пытаясь его остановить. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУЗ Сокоб им. Т. И. Ерошевского.

- Пациент поступил с разрывом нижнего века, множественными травмами верхнего века и на лице. Особенность и сложность этого случая в том, что травма привела к выпадению орбитальных тканей глаза. Операция длилась 4 часа под местной анестезией без перерыва, поэтапно, мы собирали анатомию век по кусочкам, - рассказали врачи-микрохирурги травматологического отделения самарской глазной больницы.

Как рассказали врачи, операция была сложной, так как пришлось анатомически восстанавливать дефектную ткань, а часть ткани на верхнем веке отсутствовала.

- Считаю, пластическая хирургия, которой мы занимаемся много лет в нашем отделении, прошла успешно. Рассчитываем, что в ближайшее время пациент полностью восстановится, - говорит и.о. заведующего травматологического отделения Ирина Григорьевна Татаренко.

В настоящее время тольяттинец чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию и амбулаторное лечение в поликлинике Тольятти. Благодаря высокому профессионализму хирургов пострадавшему удалось восстановить анатомию глаза и сохранить зрение. Пациент доволен результатом и от всей души благодарен самарским врачам за их титанический труд.