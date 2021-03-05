Самарцы собираются жаловаться в Кремль на забор на пешеходной дорожке

Через этот перекресток проходит маршрут учеников школы №137 Фото: Яндекс.Карты

Жители Железнодорожного района Самары пытаются привлечь внимание администрации к проблемному перекрестку. По словам самарцев, в этом районе началась стройка и забор поставили прямо на пешеходной дорожке. Теперь пешеходам, в том числе детям, которые идут в школу, приходится прокладывать свой путь по проезжей части.

Пешеходы идут прямо по проезжей части Фото: Подслушано Самара

- Выставили новые пешеходные переходы, водители их не знают, несутся. А там дети идут в школу и из школы. Сейчас у меня на глазах чуть мужчину не сбили. Он идёт, а водитель не видит «пешеходку», потому что ещё вчера этого знака не было. Такая же ситуация и вдоль этого нового ограждения, а сейчас начнутся лужи и что делать? Написали губернатору, если ничего не изменится, будем жаловаться в Кремль, - пишет в одной из самарских групп в социальных сетях.

Автор поста сделал фотографии того самого места. На кадрах видно, что люди действительно идут по проезжей части. В комментариях представители районной администрации ответили на претензии жителей.

По словам автора, водители не видят знаки и по привычке не сбавляют скорость Фото: Подслушано Самара

- На встрече Администрации с застройщиком в ходе которой было принято решение о согласовании нового проекта организации дорожного движения с ГИБДД и переносе ограждения строительной площадки, а также устройстве пешеходного настила и навеса в целях обеспечении безопасности прохода граждан, - сообщили в администрации ЖД района Самары.