Тольяттинский микрорайон Северный готовятся подключить к центральному водоснабжению

Глава региона встретился с жителями ТСЖ "Северный" в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области, во время рабочей поездки в Тольятти, встретился с председателями советов многоквартирных домов. На встрече председатель правления ТСЖ «Северный» рассказала главе региона о проблемах своего микрорайона.

- В нашем микрорайоне проблемы с транспортом, дорогами и освещением. Но самое важное, что водонапорная башня, откуда поступает вода в дома, пришла в аварийное состояние, - рассказали женщина губернатору Дмитрию Азарову.

Глава региона поручил экстренно выехать в микрорайон и оценить, какие меры можно предпринять, чтобы устранить проблемы жителей в кратчайшие сроки.

- Специалисты провели обследование водонапорной башни и пришли к выводу, что система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Однако в летний период жители поселка потребляют свыше 30 тысяч кубических метров воды в месяц, что сильно сказывается на ресурсе водного источника, - объяснил исполняющий обязанности мэра Тольятти Игорь Ладыка.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил рассмотреть вопрос о подключении территории к центральному водоснабжению. Игорь Ладыка сообщил, что в настоящее время готовится техническая документация и обоснование.

- Не затягивайте с подготовкой документов. Необходимо составить подробную «дорожную карту» решения вопроса. Пока центральное водоснабжение не подключат, в весенне-летний период необходимо организовать подвоз воды для жителей, чтобы снизить нагрузку на водонапорную башню, - поручил Игорю Ладыке губернатор Самарской области.