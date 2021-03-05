Самарского депутата Александра Живайкина наградили почетным знаком

Александру Живайкину вручили почетный знак за заслуги в деятельности

В Самарской городской думе наградили почетным знаком жителей Самарской области. Одним из награжденных стал председатель комитета самарской губернской думы VI созыва по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин.

Почетный знак Думы городского округа Самара вручается гражданам за заслуги в деятельности, за активное участие в работе Думы, а также в вопросах реализации мер по обеспечению законности в Самаре.

Александр Живайкин является депутатом Самарской губернской думы, а также руководителем фракции «Единая Россия» в областном правительстве. Кроме того, депутат является президентом федерации спортивной борьбы Самарской области, а также носит звание мастера спорта по греко-римской борьбе.