В Тольятти ранее судимый за жестокое обращение с детьми мужчина работал учителем младших классов

Ранее мужчина был осужден за совершение преступления против семьи и детства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила факт трудоустройства учителя младших классов, который ранее привлекался к уголовной ответственности.Мужчина был осужден за преступление, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетними.

- При подаче документов на трудоустройство, соискатель умышленно предоставил поддельную справку об отсутствии судимости. В связи с тем, что учитель не имеет права осуществлять педагогическую деятельность, директору школы было внесено представление, после чего учителя уволили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В ходе проверки выяснилось, что в 2019 году учитель во время работы в школе неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за жестокое обращение с учениками. Позже прокуратура установила учеников, которые подтвердили этот факт.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокое обращение с ними». Ход расследования уголовного дела взяла на контроль районная прокуратура.